Tržaška policija ima prvi električni avtomobil

Tržaška policija je posodobila vozni park z električnim vozilom. Vozilo znamke Peugeot so prejeli v preteklih dneh, širši javnosti pa so ga predstavili včeraj na Borznem trgu. Kot je povedal kvestor Pietro Ostuni, gre za prvo električno vozilo, upa pa, da bodo letos prejeli še kakšno vozilo na električni pogon. Kdaj bi se to lahko zgodilo, kvestor ni želel ugibati. Novo vozilo bodo uporabljali v različnih mestnih okoliših za običajno patruljiranje, torej za vsakodnevno delo policijskih enot. Pri nabavi vozila niso bile upoštevane le potrebe policije, pač pa tudi potrebe narave. V strnjenih naseljih bo ta avtomobil zmanjšal tudi zvočno onesnaževanje.