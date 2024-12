Tržaški revmatologi dobili nov visokotehnološki stroj

Zdravniki oddelka za revmatologijo katinarske bolnišnice bodo po novem pri svojem delu lahko uporabljali nov ultrazvočni aparat, s katerim bodo preučevali obolenja hrustanca, kosti, kit in drugih tkiv. 30.000 evrov vredno novost, za nakup katere je prispevala Fundacija CRTrieste, je včeraj v dvorani Foreman Casali predstavil dr. Fabio Fischetti, vodja katinarske revmatologije.

Stroj znamke Canon razpolaga s tremi različnimi sondami, ki oddajajo visokofrekvenčne zvočne valove. Ti se odbijejo od tkiv in se vrnejo do sonde, pri čemer stroj prikaže sliko tkiva, ki ga želi zdravnik preučiti. Kot je povedal dr. Fischetti, manjši sondi oddajata zvočne valove na višjih frekvencah in sta primerni za slikanje tkiv tik pod kožo. Večja sonda pa oddaja zvočne signale z nižjo frekvenco, ki lahko prodrejo globlje. Po potrebi lahko mimo reber pridejo vse do pljuč.

»Stroj razpolaga s sistemom umetne inteligence. Pridobljene podatke bo shranjeval in se iz njih dejansko učil,« je povedal Fischetti, ki se s svojo ekipo zdravnikov šele uči uporabljati zapleteno aparaturo. Zdravnikom so na pomoč priskočili tudi tehniki podjetja, ki je stroj izdelalo, za njegovo učinkovito uporabo pa bo potrebnih veliko vaj in poskusov na pacientih. Za dober rezultat mora namreč zdravnik točno vedeti, kam usmeriti sondo. Za laika je končni rezultat le nerazumljiva gmota sivo-črnih madežev. Zdravnik pa lahko iz slike z ultrazvokom pridobi informacije, ki utegnejo biti ključne za zdravljenje pacientove bolezni.