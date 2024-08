V Miljah našli poginulega brazdastega kita

Pod pomoli pristana pri Sv. Roku v Miljah, pod morsko gladino, je potapljač danes odkril poginulega kita, dolgega kar trinajst metrov. Obvestil je Miramarski morski rezervat, od koder so se strokovnjaki opravili na ogled trupla morskega sesalca. Potrdili so, da gre za brazdastega kita (Balaenoptera physalus): to je druga največja žival na planetu (samica lahko doseže tudi 25 metrov dolžine) in največja v Sredozemskem morju, žal pa je ta vrsta ogrožena. V naših krajih jo je redko opaziti, nazadnje so jo na Tržaškem (prav tako v Miljah) videli leta 2014. Pred tednom dni pa so ribiči po lastnih besedah zagledali tri primerke brazdastega kita blizu Piranskega zaliva, nekaj dni zatem naj bi jih opazili pri Brionih.

Kot navajajo pri Miramarskem morskem rezervatu, je žival verjetno poginila pred največ tednom dni, vzroki za zdaj niso znani. Prsni plavuti sta odpadli, ležita na morskem dnu. Stik so vzpostavili s strokovnjaki centra za morske sesalce Univerze v Padovi, na kraj so prispeli veterinarji Dežele FJK. Miljski župan Paolo Polidori je potrdil, da še iščejo način, kako spraviti kadaver na kopno.