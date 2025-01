V Trstu rdeče cone proti širjenju kriminala

Pokrajinski odbor za varnost, ki mu predseduje tržaški prefekt Pietro Signoriello, je včeraj podrobneje preučil ministrske smernice za preprečevanje širjenja kriminala. Odbor je na podlagi podatkov iz preteklega leta ugotovil, kateri so mestni predeli, kjer je policija največkrat nastopila zaradi pretepov, prepirov in različnih kaznivih dejanj. To so Goldonijev trg, Trg Stare mitnice, Garibaldijev trg in Trg Perugino, kjer se poleg karabinjerjev in policije nadzoru občasno posveča tudi vojska.

Ministrske smernice predvidevajo možnost uvedbe t.i. rdečih con, kjer bi z dodatnimi ukrepi prebivalcem mestnih predelov zagotovili boljšo kakovost življenja. Na teh območjih bi preventivno prepovedali prisotnost oseb, ki se nasilno obnašajo, izzivajo ali motijo javni red, ali so bili obravnavani zaradi razpečevanja prepovedanih drog oziroma drugih kaznivih dejanj. Odbor predvideva, da bo v Trstu zarisal tri rdeče cone v sodelovanju z lokalno policijo in da bodo ukrepi v njih veljali do 31. marca. Tržaški župan pa bo lahko v omenjenih conah odredil prepoved prodaje oz. točenja pijač po določeni uri ter časovno omejil obratovanje nočnih lokalov.