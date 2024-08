Zabodli so jih, ker niso hoteli nuditi spolnih uslug

Preteklo noč je v Trstu spet zaznamovalo nasilje. Skupina 15 oseb, po poročanju tiskovne agencije Ansa migrantov iz Afganistana, je napadla in ranila štiri pakistanske migrante. Skupina Afganistancev je Pakistance nagovorila na pomolu Audace in od njih terjala denar in spolne usluge, štirje mladeniči pa se niso strinjali. Večja skupina je zato napadla manjšo, enemu od Pakistancev je uspelo zbežati do kvesture, kjer je na dogajanje opozoril policiste. Vse štiri pakistanske državljane so morali prepeljati v katinarsko bolnišnico, saj so utrpeli več ran zaradi zabodov. Eden od štirih je v kritičnem stanju.