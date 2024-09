Zaradi nujnih del Ulico Commerciale zaprli za promet

Zaradi nujnih del so danes zjutraj zaprli za promet Ulico Commerciale pri hišni številki 63, kar je približno na tretjini, malo nižje od Ulice Cordaroli. Ena od glavnih cestnih povezav med Krasom in Trstom je tako do zaključka del neprevozna. Promet sicer poteka v obe smeri le do zapore. Družbo AcegasApsAmga so že v nočnih urah obvestili o uhajanju plina, zaradi česar so območje zavarovali. Od današnjih jutranjih ur so na delu delavci in tehniki, ki iščejo okvaro.

Ulica Commerciale bo zagotovo zaprta za promet danes ves dan ter morda še nekaj dni, so za Primorski dnevnik povedali pristojni.