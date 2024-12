Mladika in ZTT se predstavljata v Ljubljani

Tržaški založbi Mladika in Založništvo tržaškega tiska v slovensko prestolnico prinašata vonj po morski soli, goriških gričih, Nadiški in Kanalski dolini. Tako je bilo v torek slišati v prostorih Društva slovenskih pisateljev (DSP), kjer so odprli knjigarno, poimenovano po književnici in skladateljici Josipini Urbančič Turnograjski. V osnovi ne gre za klasično knjigarno, saj bodo v njej lahko prostor dobile založbe, ki v Ljubljani nimajo svojih prostorov. Termin predstavitve oziroma gostovanja v njej pa naj bi bil omejen na tri mesece.

Urednica Martina Kafol (ZTT) se je v krajšem nagovoru zahvalila za posebno čast, da lahko v novih prostorih knjigarne gostujeta kot prvi dve prav tržaški založbi. Martin Brecelj pa se je v imenu Mladike zahvalil društvu, ki založbi obravnava kot pomembni in sestavni del slovenske literarne srenje. Obe založbi bosta poleg za knjižno.

Kdo je bila Josipina Turnograjska

Josipina Urbančič Toman (1833-1854) velja za prvo slovensko pisateljico in skladateljico. Napisala je skoraj 40 povesti, največ kratkih zgodovinskih, pisala je tudi pesmi. Pogosto je segala po motivih iz slovanske ali obče zgodovine. Svoja dela je podpisovala s psevdonimom Turnograjska.