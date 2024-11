Italija bo nadzor na meji s Slovenijo podaljšala za še najmanj pol leta

Italija bo za dodatnih šest mesecev podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, ki bi po zdajšnji uredbi trajal do 21. decembra 2024. Odločitev je sporočil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi, ki se je danes o tem po telefonu pogovarjal s kolegoma iz Slovenije in Hrvaške Boštjanom Poklukarjem in Davorjem Božinovićem. Piantedosi je ob tem dejal, da so kontrole na meji še toliko bolj pomembne v luči jubileja, ki bo potekal v Italiji leta 2025. Piantedosi je zagotovil, da bodo kontrolo izvajali na način, ki bi »na čim manjši način oškodovala prebivalce vseh treh držav«. Minister je omenil tudi Novo Gorico in Gorico, ki bosta prihodnje leto Evropska prestolnica kulture. Po ministrovem mnenju bo »poostren nadzor zagotovil ustrezen potek dogodkov in praznovanj«.