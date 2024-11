Ko so zamaskirani tigrovci načrtovali upor ...

Nedaleč od Padrič stoji pečina, neke vrste jama, v kateri so se 3. novembra 1929 zbrali člani tajnih organizacij Borba in Tigr, da bi se pogovorili o nadaljnjih oblikah upora. Sestanka so se udeležili v najstrožji tajnosti, na obrazih so nosili maske. Na koncu je prevladala ostrejša linija borbašev, nekaj mesecev kasneje se je zgodil napad na uredništvo fašističnega dnevnika Il Popolo di Trieste, septembra 1930 so nekatere izmed udeležencev padriškega sestanka ustrelili na gmajni v Bazovici ...

O poteku dogodkov izpred 95 let je v nedeljo v gozdu Salzer spregovoril tržaški pisatelj Dušan Jelinčič (njegov govor v celoti objavljamo v jutrišnji, torkovi izdaji dnevnika). Ob plošči, ki spominja na sestanek, so se zbrali vaščani in udeleženci Pohoda spomina, ki so ga skupaj priredili tržaška enota Društva TIGR Primorske, Odbor za proslavo bazoviških žrtev in Koordinacijsko združenje kraških vasi. Zapel je Moški pevski zbor Tabor - Lokev, ki ga vodi Vladislav Korošec, plesalka Daša Grgič pa je predstavila svojo koreografijo Plenir v spomin na domačinke, ki so po teh gozdnih poteh nosile mleko v mesto.