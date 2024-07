Podpisali sindikalni dogovor za prehod od Wärtsile do MSC

Na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo so danes podpisali sindikalni dogovor, ki opisuje prehod boljunske tovarne od podjetja Wärtsilä do podjetja MSC. Gre za predhodni akt programskega sporazuma za prekvalifikacijo industrijskega obrata. Programski sporazum pa bodo podpisali 29. julija, zagotavlja Dežela Furlanija - Julijska krajina.

S sindikalnim sporazumom bodo vsi zaposleni ohranili delovno mesto. Poleg sindikatov so bili pri podpisu akta prisotni minister Adolfo Urso in državna sekretarka Fausta Bergamotto.

Sindikalni sporazum, ki so ga dosegli prejšnji teden, predvideva, da bo 261 zaposlenih prešlo pod okrilje MSC do konca julija. V tem času bo do konca julija še veljala solidarnostna pogodba. Zaposlenim bo Wärtsilä zagotovila enkratno plačilo v višini 17.400 evrov, poleg vseh zakonsko predvidenih postavk. MSC pa bo v sklopu izrednega čakanja na delo vsakemu delavcu zagotovila dodatnih 210 evrov na mesec za prihodnjih 24 mesecev. Kolektivni dodatek plači bo znašal 110 evrov.