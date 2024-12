Skrbi jih naval tovornih vozil na Fernetiče

Napoved dolgotrajnih nujnih del na vipavski hitri cesti H4 med Razdrtim in Ajdovščino povzroča na Tržaškem nemalo skrbi. Dela, med katerimi bodo na burji posebno izpostavljenem odseku postavili dodatne protivetrne ograje, pilotno steno ter preplastili in obnovili vozišče, bodo namreč predvidoma močno vplivala na promet zlasti na meji pri Fernetičih, pa tudi na avtocestnem priključku do Moščenic in dlje. Kot je bilo povedano pred dnevi na sestanku na tržaški prefekturi, naj bi skozi Fernetiče, kamor bo preusmerjen promet težkih vozil, dnevno peljalo 4400 tovornjakov več kot danes. Dela na hitri cesti H4 naj bi se začela konec januarja (sprva so bila predvidena že novembra letos), trajala pa naj bi 18 mesecev.

Fernetiči pod pritiskom

»Zelo sem zaskrbljena,« pravi repentabrska županja Tanja Kosmina, ki se je s predstavniki drugih vpletenih občin, institucij in podjetij udeležila sestanka. Družba Anas v Rimu ravno zaključuje projekt za preureditev prometa pri Fernetičih, januarja bo s tem v zvezi konferenca pristojnih organov in služb. »Pri Fernetičih že dalj časa poteka izredni policijski nadzor, ki se bo po napovedih notranjega ministra nadaljeval do junija. Sočasno je v igri projekt z Anasom, zdaj pa napovedujejo obsežno povečanje težkega prometa. Mislim, da vsega tega ne bomo zdržali,« meni županja.

Družba Interporto upravlja fernetiški tovorni terminal. Direktor Oliviero Petz izpostavlja, da so sporočila s slovenske strani o delih in preusmeritvi prometa začela prihajati čez mejo zelo pozno, šele od konca oktobra. »Težko ocenim, v kolikšni meri bo to vplivalo na terminal, ker ne vem, kolikšen delež tovornjakov se bo ustavil pri nas. Ko bi jih bilo deset na dan več, ne bi bilo težav, tisoč več bi bila katastrofa,« razloži Petz.

Pri Moščenicah je že težko

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec opozarja na že zdaj preobremenjeno cestninsko postajo pri Moščenicah. »Ni pojmljivo, da bi v primeru zastojev, ki včasih segajo do Sesljana, preusmerili tovornjake na naše stranske ceste, ki so preozke,« je jasen. Prihodnje tehnično srečanje naj bi bilo na vrsti pred božičem, sestanek z vsemi deležniki pa 8. januarja, ko bodo usklajevali različne potrebe in skrbi.

