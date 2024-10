»Tramvajsko povezavo smo želeli okrepiti in podaljšati«

»Žičnice nismo nikoli omenili ali jo vključili v uradne dokumente. Niti sanjalo se nam ni, da bi nekaj takega vsilili skupnosti.« Deželni svetnik Demokratske stranke Roberto Cosolini, ki je bil tržaški župan od maja 2011 do junija 2016, se je odzval na sporočilo za medije Občine Trst, v katerem je pisalo, da je bil projekt žičniške povezave med Trstom in Opčinami vključen v evropski projekt Portis, h kateremu je občina pristopila med njegovim županovanjem.

»V teh letih županovanja Roberta Dipiazze je desnosredinska koalicija marsikaj neumestno očitala naši mestni vladi, a nikoli nisem nasedal na provokacije. Tokrat pa gre za napako, ki je ne moremo sprejeti,« je včeraj z dokumenti v rokah poudaril bivši župan iz vrst Demokratske stranke na javnem srečanju v kavarni San Marco. »Verjetno niso nikoli prebrali načrta Portis, h kateremu smo pristopili z drugimi evropskimi pristaniškimi mesti s Hannovrom na čelu. Med mojim županovanjem je občina prejela prispevek, ki ga je Dipiazzeva vlada izkoristila. S 50 milijoni evrov je začela urejati Staro pristanišče,« je povedal.

Cosolini je spomnil, da je pred desetimi leti tržaška občina načrtovala alternativno mobilnost, toda niti župan niti takratna pristojna odbornica Elena Marchigiani nista omenila žičniške povezave: »V načrt smo vključili več trajnostnih sprememb, med katerimi so bili povečanje števila javnih parkirnih mest, urejanje kolesarskih poti, predvsem pa okrepitev in razvoj tirnih povezav, zlasti na že obstoječih trasah, ki so jih v teh zadnjih letih z deli v Starem pristanišču prekrili.« Načrt je predvideval krepitev in obnovo tramvajske povezave z Opčin do Trsta in podaljšek do Barkovelj oz. do Sv. Andreja. Občina se sklicuje tudi na načrt za uvajanje trajnostne mobilnosti PUMS, v katerem, je še poudaril Cosolini, zelo jasno piše, da mora pri vsaki spremembi in odločitvi prisluhniti mnenjem in potrebam občanov.

Vse načrte, ki so vključevali tramvaj oz. tramvajske povezave na tirih, je občina od leta 2016 dalje enostavno izbrisala. Z izgubo evropskih sredstev iz Načrta za okrevanje on odpornost (NOO) v postopku, ki zadeva žičnico, je po Cosolinijevem mnenju Trst izgubil tudi veliko priložnost. Prav izboljšanje in nadgradnja tramvajskih povezav bi na primer ustrezala evropskim parametrom iz NOO. Parkirišče Bovedo bi lahko postalo postaja tramvaja, ki bi peljal do središča mesta, od koder bi se openski tramvaj vzpenjal do Krasa.