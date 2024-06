Zavod Ater prodaja 15 nekdanjih neprofitnih stanovanj

Tržaški zavod za neprofitna stanovanja Ater je pred nedavnim objavil načrt za odtujitve nekaterih stanovanj. Na prodaj je trenutno 15 stanovanjskih enot na Tržaškem, velika večina jih je v Trstu, nekaj pa tudi v miljski in devinsko-nabrežinski občini.

Ater bo sprejemal ponudbe za nakup do 9. avgusta opoldne. Vse informacije so na voljo na spletni strani www.trieste.aterfvg.it. Tam so na razpolago tudi obrazci za vložitev ponudb, fotografije stanovanj in seveda tlorisi vseh enot.

Petnajsterica stanovanj se nahaja, kot omenjeno, v tržaških ulicah Ginestre, Locchi, Gregorutti, Maovaz, Fonda Savio, Umag, Von Bruck, Fiordalisi ter na Stari Istrski cesti, v miljski Ulici Rio Storto, v Občini Devin-Nabrežina pa v Ribiškem naselju in Sesljanu.

Na spletni strani so na voljo tudi koledarji dni odprtih vrat za posamezna stanovanja, interesenti pa lahko zaprosijo tudi za individualne termine. Tudi to je možno preko spletne strani zavoda za neprofitna stanovanja. Individualni obiski so sicer plačljivi. Ater nudi za vsako stanovanje dva termina za ogled, prvi datum je za vsa stanovanja v drugem tednu julija, drugi datum pa v četrtem tednu istega meseca.