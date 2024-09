S stavko opozorili na pogoje, ki niso več sprejemljivi

S protestom pred tržaško prefekturo na Velikem trgu in celodnevno stavko so včeraj zaposleni na deželnem sedežu RAI opozorili na delovne pogoje, zlasti pogodbene, ki po njihovem mnenju niso več sprejemljivi. Sindikati CGIL SLC, CISL FISTEL, UILCOM in SNATER so že poleti prejeli osnutek nove državne pogodbe: šestdeset odstotkov zaposlenih ga je na referendumu zavrnilo.

»Povišek plačila ne krije inflacije,« je povedal sindikalni predstavnik CGIL, zaposlen na slovenskem programskem oddelku RAI, Jan Leopoli. Pojasnil je, da se težave na tem področju vlečejo že leta, »z vodstvom, kateremu so sicer trenutno preklicali pristojnosti, je nujen pogovor. Naj bo plačilo zaposlenih v koraku s časom.«

Sindikalisti pogrešajo tudi kredibilen industrijski načrt, ki ga trenutno RAI nima. »Kako pa lahko podjetje preživi brez industrijskega načrta,« se sprašuje Carmine Moscarella za CISL FISTEL. »RAI trenutno nima finančne stabilnosti. Z nižanjem licenčnine za 20 evrov je izgubila več kot 400 milijonov evrov. Taka izguba bi postavila na kolena vsa večja podjetja. Politika je premalo pozorna na potrebe državne radiotelevizije.« Na reformo čakajo tudi mlajši zaposleni sodelavci. Z vajeniško pogodbo prejmejo okrog 1100 evrov na mesec za poln delovni čas, »kar ne omogoča dostojnega življenja,« je povedal Edoardo Veglia (CGIL).

Da so osnutek pogodbe odločno zavrnili, nam je potrdil Carlo Morello, sindikalni predstavnik za UILCOM: »Z novim vodstvom bomo vodili nov pogovor. V teh kriznih letih je naša kupna moč vrtoglavo vpadla. Znano nam je, da ima podjetje težave.« Morello je še dodal, da zahtevajo tudi boljše delovne pogoje, saj težko skladajo delo z družino, »večina na primer nima prostih dveh dni na teden zapored, le nekateri pa lahko dva dni na teden izkoristijo možnost dela na daljavo. Spremembe so potrebne zlasti za ženske, zaposlene v vseh oddelkih, in za tiste, ki v družini skrbijo za šibkejšo osebo ali so sami potrebni posebne oskrbe.«

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.