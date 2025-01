V Križu veter podrl drevo in drogove električne napeljave

V Križu je močan jugovzhodni veter na cesti, ki povezuje vas z Obalno cesto v bližini nekdanje javne pralnice, podrl drevo in drog električne napeljave. Cesta je zaprta za promet. Zaradi popravil bo predvidoma kake štiri ure del vasi, in sicer spodnji del Križa od cerkve proti obali, danes popoldne brez elektrike. Veter je podrl tudi drevo v vasi blizu križišča pri civilni zaščiti (bivši občinski rekreatorij). Silovit veter je podrl in poškodoval še druge električne drogove med nekdanjo pralnico in razgledno točko na Frnačah.

Križ je bil zaradi svoje lege pod večjim udarom jugovzhodnika kot nekateri drugi predeli. Jugovzhodnik je bil močan in konstanten, sredi Tržaškega zaliva je boa Paloma namerila najmočnejši sunek 81 kilometrov na uro.